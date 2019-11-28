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  • Мендель назвала Литву Латвией, а потом заверила, что это - троллинг
28 ноября 2019, четверг, 10:14 960
Политика 2019-11-28T10:41:30+02:00
Українські Новини
Мендель назвала Литву Латвией, а потом заверила, что это - троллинг

Мендель назвала Литву Латвией, а потом заверила, что это - троллинг

Зеленский Владимир, Атлас, Конфуз, Ошибка, Литва, Латвия, Юлия Мендель

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом "потроллила" пользователей Сети. Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте, сообщает портал bykvu.com.

Так, Мендель изначально опубликовала свое фото и сопроводила его подписью: "Платье для латвийской командировки".

Стоит отметить, что последний визит Президент Владимир Зеленский совершил накануне в Литву, где встретился с лидером этой страны Гитанасом Науседой и другими политиками.

На данный факт в комментариях под постом Мендель обратили внимание и пользователи Сети:

В частности, журналист Сергей Сидоренко на персональной странице в социальной сети Facebook оставил следующее сообшение:

"Исходя из последних тенденций в ОПУ, где снова попутали Литву и Латвию, мои экспертные рекомендации таковы:

1) Купить атласы не только тому сотруднику прессслужбы, который (которая) зафейлил, а всем. Превентивно.

2) Заставить их изучить.

3) В Словению президенту не ездить в ни в каком случае. Там настолько сложно, что п.1-2 не помогут. В Словакию также не стоит.

4) От Ирана с Ираком тем более лучше также держаться подальше. Неровен время ... Там шутку не поймут.

Не благодарите."

Впоследствии пресс-секретарь Президента изменила пост и заверила, что во время пребывания на нынешнем посту "не перепутала ни одного географического названия".

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду:))", - так сейчас выглядит пост Мендель.

Стоит отметить, что пресс-служба Офиса Президента ранее уже несколько раз путала географические названия.

Так, в июле пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре сотрудники пресс-службы Зеленского допустили ошибку в официальном Facebook-аккаунте Офиса Президента, назвав Латвию Литвой. Тогда Владимир Зеленский осуществлял визит в Латвию.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что специалисту пресс-службы ОПУ, допустившему ошибку в названии страны, в которую совершил визит Глава государства, назвав Латвию Литвой, подарили атлас.

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