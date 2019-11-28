У Зверобой проходят обыски по делу о возможной угрозе убийством в отношении Зеленского

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск у волонтера Маруси Зверобой, которая осуществляла онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой ("Европейская солидарность"), во время которой они высказывали угрозы убийством, адресованные Президенту Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное Зверобой в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.



Вначале волонтер не хотела впускать следователей и говорила о праве вызвать адвоката. Следователи ГБР заявили, что, если Зверобой не откроет добровольно дверь, они ее выломают.



Они предоставили ей служебные удостоверения, решение суда, а также привели 2 понятых. Следователь отметил, что для обеспечения безопасности присутствуют также оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и спецназ "Альфа".



Представители ГБР попросили Зверобой и женщину, находившуюся с ней в квартире, отдать мобильный телефон, а также сообщили, что такое требование значится в регулятивной части судебных материалов.



Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Федине.



Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.



Ранее "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.