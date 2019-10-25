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25 октября 2019, пятница, 13:31 1102
Верховная Рада и партии 2019-10-25T13:31:58+03:00
Українські Новини
Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады

Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады

Прогулы, Голос, Верховная Рада Украины, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний парламента, что составляет 37% от общего количества проведенных заседаний.

Об этом свидетельствуют данные на веб-портале Рады о электронной регистрации Вакарчука с 29 августа по 25 октября текущего года.

Напомним, ранее, когда Вакарчук являлся депутатом парламента 6-го созыва (2007-2008 годы), он прогулял 78% заседаний. Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте парламента о его электронной регистрации за указанный период. Вакарчук пропустил 56 из 71 заседания Рады, что составляет 78%.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтобы успеть на свой концерт в Минске (Беларусь).

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