Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний парламента, что составляет 37% от общего количества проведенных заседаний.

Об этом свидетельствуют данные на веб-портале Рады о электронной регистрации Вакарчука с 29 августа по 25 октября текущего года.

Напомним, ранее, когда Вакарчук являлся депутатом парламента 6-го созыва (2007-2008 годы), он прогулял 78% заседаний. Об этом свидетельствуют данные на веб-сайте парламента о его электронной регистрации за указанный период. Вакарчук пропустил 56 из 71 заседания Рады, что составляет 78%.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтобы успеть на свой концерт в Минске (Беларусь).