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  • "Языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона
28 ноября 2019, четверг, 14:28 986
Политика 2019-11-28T14:47:33+02:00
Українські Новини
"Языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона

"Языковой уполномоченный" Монахова не подала декларацию о доходах несмотря на требования закона

Татьяна Монахова, Омбудсмен, электронные декларации

Электронная декларация Татьяны Монаховой, которая 27 ноября назначена Кабмином на должность уполномоченного по защите государственного языка, отсутствует в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте реестра.

Также на сайте правительства отсутствует распоряжение о назначении Монаховой на должность уполномоченного, тогда как на сайте Министерства есть информация о ее назначении 27 ноября.

39-летняя Монахова родилась в Николаеве.

В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября Гончаренко сообщил, что Кабмин назначил Монахову на должность уполномоченного по защите госязыка.

Должность уполномоченного по защите госязыка предусмотрена законом об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу в июле 2019.

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