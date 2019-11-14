Вакарчук поддержал продление моратория на продажу пашни, который раньше называл "бездумным" и "позорным"

Депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук и фракция "Голос" в полном составе поддержали продление существующего с 2000 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, воздержавшись при голосовании за отменяющий его законопроект №2178-10.

Это становится очевидным при анализе результатов голосования.

В то же время, еще летом сам Вакарчук требовал немедленной отмены моратория, называя его "бездумным" и "позорным".

"Земельный рынок - это символический вопрос о старых политиках. С 2000-х годов депутаты перед Новым годом бездумно нажимают на кнопку и продолжают этот позорный мораторий на продажу земли. В результате в Украине до сих пор никак не урегулирован этот вопрос", - цитировал политика официальный веб-сайт его политсилы.

Позднее Вакарчук также подтверждал свою приверженность отмене моратория. Правда, называл условием такой отмены написание законопроекта, исключающего переход украинской земли в руки иностранцев.