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28 ноября 2019, четверг, 15:28 98
Верховная Рада и партии 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
Вакарчук не попал бы в Раду, если бы выборы прошли ноябре

Вакарчук не попал бы в Раду, если бы выборы прошли ноябре

Рейтинг, выборы в Верховную Раду, Верховная Рада Украины, Голос, Слуга народа, Святослав Вакарчук
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

39,2% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", проголосовали бы за партию "Слуга народа", 11,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - "Европейскую солидарность", 7,4% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 3,8% - партию "Голос" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Если бы выборы проводились в ближайшее время, то 60% опрошенных однозначно приняли бы участие, 16% - скорее приняли бы участие, 5% - скорее бы не приняли, 16% - точно не приняли бы, 3% - затруднились ответить.

Таким образом 5-процентный барьер преодолели бы 4 партии.

В частности,  2,3% опрошенных, среди тех, кто намерен голосовать, отдали бы свой голос за партию "Сила и честь", 2% - за "Гражданскую позицию", 1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,5% - партию Шария, 1,4% - за Украинскую стратегию Гройсмана и "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,1%- за "Оппозиционный блок".

Опрос проводился  с 20 по 24 ноября.

Было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября "Голос" Вакарчука предложил выйти из Минских соглашений.

Согласно опросу КМИС от 28 ноября украинцы одобряют действия Зеленского, но недовольны Кабмином и Радой.

Также КМИС отмечает, что уровень поддержки Зеленского упал до 52%

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