Проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу - еще один депутат от "Слуги народа" оказался судимым

После того, как подтвердился факт погашенной судимости депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование девушки, депутат Верховной Рады Андрей Богданец от фракции "Слуга народа" признался, что имеет обвинительный приговор суда, отметив, что этот факт был известен во время предвыборной кампании и никак не повлиял на ход голосования.

Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Начнем с того, что в 2015-м даже не думал о своем возможном депутатстве. Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич". Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общем участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", - рассказал Богданец.

Также депутат сообщил, что после инцидента признал свою вину, лечение пострадавшему оплатил.

"Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после того нашей встречи. Однако этот факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернополя", - отметил он.

Как сообщает "Цензор.нет", в решении суда говорится, что пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.

"...были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновидно-скулового шва; ушиб мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", — указано в приговоре Богданцу.

Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО. В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

Как сообщали Українські Новини, исключенный из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов пообщался с пранкером "Джокером" на тему информации о групповом изнасиловании депутатом и его друзьями несовершеннолетней девушки. Ранее был опубликовал текст приговора суда от 1996 года, по которому был осужден депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов.