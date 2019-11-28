Уровень поддержки Зеленского упал до 52%, - КМИС

Рейтинг Президента Владимира Зеленского по сравнению с 4-7 ноября упал с 64% до 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передают Українськi Новини.



Согласно ему, 52% опрошенных позитивно относятся к Зеленскому, 28% - нейтрально, 19% - негативно, 2% - не знают такого политика.



К председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову позитивно относятся 24% опрошенных, 33% - нейтрально, 16% - негативно, 27% - не знают такого политика.



К премьер-министру Алексею Гончаруку позитивно относятся 11% респондентов, 28% - нейтрально, 25% - негативно, 36% - не знают такого политика.



Кроме того, к сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Раде, кандидату в Президенты на выборах 2019 года Юрию Бойко 23% опрошенных относятся позитивно, 33% - нейтрально, 33% - негативно, 11% - не знают его; к лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку относятся 23% - позитивно, 38% - нейтрально, 32% - негативно, 8% - не знают его.



К бывшему Президенту, депутату Рады от "Европейской солиданости" Петру Порошенко 12% относятся позитивно, 22% - нейтрально, 64% - негативно, 1% - не знают его.



К председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко 20% опрошенных относятся позитивно, 38% - нейтрально, 41% - негативно, 2% - не знают такого политика, к депутату Рады от "Оппозиционной платформы" Виктору Медведчуку позитивно относятся 15% опрошенных, 29% - нейтрально, 44% - негативно, 12% - не знают такого политика.



Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.



Как сообщали Українськi Новини, по опросу КМИС 9-11 октября, рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем упал с 73% до 66%, премьер-министра Алексея Гончарука - с 17% до 10%, а Бойко - с 20% до 24%, рейтинг Тимошенко вырос с 19% до 23%.



Большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.