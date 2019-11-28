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28 ноября 2019, четверг, 16:28 5557
Общество 2019-11-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского

После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского

Маруся Зверобой, Обыски, Владимир Зеленский

Волонтер Маруся Зверобой, у которой провели обыски по делу о возможной угрозе убийством в отношении Президента Зеленского, вновь повторила свои угрозы в адрес главы государства. Об этом она сказала в комментарии телеканалу "Прямой".

Так, Зверобой заявила, что в СМИ был распространен вырванный из контекста разговор с депутатом от "Евросолидарности" Софией Фединой, в котором они обсуждали перепалку Зеленского с бойцом в Золотом на Донбассе.

"Его предупредили: если ты будешь хамить… Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Федыной. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься — произойдет все так, как мы сказали», — сказала Зверобой.

Также Зверобой прокомментировала обыски. Она считает их политическим преследованием и подчеркнула, что посягательство на жизнь ей могли  инкриминировать если бы нашли орудие убийства, однако ничего подобного в ее доме найдено не было. 

"Если бы у меня здесь нашли что-то, чем я могу его взорвать, или что они там ищут … это какая-то пустая угроза и абсолютно безосновательная", - отметила Зверобой.

Как сообщали Українські Новини, 26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.

Ранее депутат от партии Порошенко "Солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.

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