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28 ноября 2019, четверг, 06:00 2010
Жизнь 2019-11-28T08:15:01+02:00
Українські Новини
Украину зальет дождями, а на выходных опять похолодает: прогноз погоды до конца недели

Украину зальет дождями, а на выходных опять похолодает: прогноз погоды до конца недели

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Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

Сегодня, 28 ноября, на западе Украины пройдут небольшие дожди, температура воздуха в стране до +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, сообщается, что небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей + 3 + 7 градусов, на Западе и Юге + 6 + 12 градусов. Ветер будет южным, 5-10 м / с.

В Киеве в четверг без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​2 + 4 градуса.

В пятницу, 29 ноября, в Украине будет влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев. 


"Позаботьтесь об обуви, зонтах и лучше оставьте автомобиль на стоянке, потому что дождь в пятницу - это гарантированные мега-пробки на дорогах", посоветовала синоптик.

По словам Диденко, похолодание вернется в Украину с 1-2 декабря.

Карта: Facebook/Наталья ДиденкоКарта: Facebook/Наталья Диденко


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество

Также синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы. 


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