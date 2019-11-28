Украину зальет дождями, а на выходных опять похолодает: прогноз погоды до конца недели

Сегодня, 28 ноября, на западе Украины пройдут небольшие дожди, температура воздуха в стране до +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, сообщается, что небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей + 3 + 7 градусов, на Западе и Юге + 6 + 12 градусов. Ветер будет южным, 5-10 м / с.

В Киеве в четверг без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​2 + 4 градуса.

В пятницу, 29 ноября, в Украине будет влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев.



"Позаботьтесь об обуви, зонтах и лучше оставьте автомобиль на стоянке, потому что дождь в пятницу - это гарантированные мега-пробки на дорогах", посоветовала синоптик.

По словам Диденко, похолодание вернется в Украину с 1-2 декабря.

Карта: Facebook/Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество.



Также синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы.





