подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 17:39 49
Верховная Рада и партии 2019-09-20T17:39:38+03:00
Українські Новини
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске

Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул парламент до закрытия заседания.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания.

Также депутат отсутствует в кулуарах и не появляется во время голосования за законопроекты.

В то же время Рада продолжает заседание.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Если заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске Вакарчук пришел на заседание парламента в день концерта в Беларуси 20 сентября.

Ранее на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Больше новостей о: Верховная Рада Минск Концерт Святослав Вакарчук

Архив
Новости
Стивидоры попросили Зеленского разобраться с коррупционерами в морской отрасли 17:58
У Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКС: "все по процедуре" 17:52
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
МИД пообещал возобновить выплату пенсий на Донбассе 17:19
Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный утверждает, что употреблял не наркотики, а обезболивающие 17:00
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok