Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул парламент до закрытия заседания.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nПо состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания.\r\nТакже депутат отсутствует в кулуарах и не появляется во время голосования за законопроекты.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ то же время Рада продолжает заседание.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.\r\nЕсли заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске Вакарчук пришел на заседание парламента в день концерта в Беларуси 20 сентября.\r\nРанее на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n