Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул парламент до закрытия заседания.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания.

Также депутат отсутствует в кулуарах и не появляется во время голосования за законопроекты.

В то же время Рада продолжает заседание.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Если заседание Рады затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске Вакарчук пришел на заседание парламента в день концерта в Беларуси 20 сентября.

Ранее на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.