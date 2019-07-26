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26 июля 2019, пятница, 10:15 231 Список
Выборы 2019-07-26T12:15:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" забрала 12 мандатов в Харьковской области

"Слуга народа" забрала 12 мандатов в Харьковской области

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Харьковской области.

От "Слуги народа" в Харьковской области выиграли Мария Мезенцева, Александр Куницкий, Андрей Одарченко, Виктория Кинзбурская, Юрий Здебский, Александр Бакумов, Евгений Пивоваров, Дмитрий Любота, Александр Литвинов, Алексей Кучер, Алексей Красов, Дмитрий Микиша. 

Самовыдвиженец Александр Фельдман победил на 174 округе. 

Дмитрий Шенцев выиграл на 176 округе от партии "Оппозиционный блок". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Харківська область
168 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,13   МЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА 41,52  
169 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,88   КУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 47,99  
170 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,17   ОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 44,41  
171 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,77   КІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 38,02  
172 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,51   ЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 43,61  
173 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,04   БАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 45,92  
174 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,38   ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 37,24  
175 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,25   ПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 44,62  
176 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,84   ШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 44,47  
177 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,31   ЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 40,27  
178 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,84   ЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 31,75  
179 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,84   КУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50,62  
180 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,91   КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 43,92  
181 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,30   МИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 38,06

Как сообщали Українські Новини, в Сумской области проходят в Раду пять кандидатов от "Слуги народа" и один самовыдвиженец

Также стало известно, кто проходит в Раду в Полтавской области


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