"Слуга народа" забрала 12 мандатов в Харьковской области

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Харьковской области. От "Слуги народа" в Харьковской области выиграли Мария Мезенцева, Александр Куницкий, Андрей Одарченко, Виктория Кинзбурская, Юрий Здебский, Александр Бакумов, Евгений Пивоваров, Дмитрий Любота, Александр Литвинов, Алексей Кучер, Алексей Красов, Дмитрий Микиша. Самовыдвиженец Александр Фельдман победил на 174 округе. Дмитрий Шенцев выиграл на 176 округе от партии "Оппозиционный блок". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХарківська область\r\n\r\n\r\n168\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,13\r\n \r\nМЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА\r\n41,52\r\n \r\n\r\n\r\n169\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,88\r\n \r\nКУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ\r\n47,99\r\n \r\n\r\n\r\n170\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,17\r\n \r\nОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n44,41\r\n \r\n\r\n\r\n171\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,77\r\n \r\nКІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n38,02\r\n \r\n\r\n\r\n172\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,51\r\n \r\nЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ\r\n43,61\r\n \r\n\r\n\r\n173\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,04\r\n \r\nБАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n45,92\r\n \r\n\r\n\r\n174\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,38\r\n \r\nФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ\r\n37,24\r\n \r\n\r\n\r\n175\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,25\r\n \r\nПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ\r\n44,62\r\n \r\n\r\n\r\n176\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,84\r\n \r\nШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n44,47\r\n \r\n\r\n\r\n177\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,31\r\n \r\nЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n40,27\r\n \r\n\r\n\r\n178\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,84\r\n \r\nЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ\r\n31,75\r\n \r\n\r\n\r\n179\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,84\r\n \r\nКУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n50,62\r\n \r\n\r\n\r\n180\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,91\r\n \r\nКРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ\r\n43,92\r\n \r\n\r\n\r\n181\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,30\r\n \r\nМИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ\r\n38,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Сумской области проходят в Раду пять кандидатов от "Слуги народа" и один самовыдвиженец. Также стало известно, кто проходит в Раду в Полтавской области.