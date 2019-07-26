"Слуга народа" забрала 12 мандатов в Харьковской области

33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта

ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18 Обновляется

Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта

Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36