У київському виші розповіли, як студенти навчатимуться на карантині з 1 вересня

Як і школярам, студентам українських вишів доведеться починати новий навчальний рік з карантинними обмеженнями . Поки що точно невідомо, коли студенти повернуться в аудиторії для повноцінних занять, але в одному з провідних ВНЗ країни розповіли, як буде проходити навчання.

Так, пресслужба Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповіла, якими будуть особливості навчання в 1 семестрі.

Так, навчання буде як в аудиторіях, так і у вигляді дистанційних занять. Що як буде вивчатися — вирішать факультети, інститути і коледжі. Для цього вводяться обмеження - не більш ніж 6 годин навчальних занять в день на денній формі навчання і не більш ніж 8 годин навчальних занять в день для заочників.

Для проведення занять онлайн рекомендують використовувати сервіси KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad і інші, крім платних.

Педагоги зможуть будувати гнучкий графік роботи, якщо будуть дотримані обсяги навчального навантаження.

Ті ж, хто будуть навчатися в університетських аудиторіях, повинні будуть дотримуватися карантинних вимоги Кабміну:

проводити інструктажі з викладачами щодо профілактики коронавірусу і виявлення його симптомів;

викладачі повинні будуть пересуватися по коридорах навчального закладу в масках, а по можливості - вести в них заняття;

провітрювати аудиторії не менш ніж 10 хвилин після кожного заняття.

Також свої особливості будуть у розкладу занять:

студентські групи і курси будуть приходити на заняття в різний час;

одночасно в групі повинно бути не більш ніж 20 осіб. При цьому аудиторія повинна бути заповнена не більше, ніж на половину;

студенти повинні якомога менше переміщатися по аудиторіях;

про всі зміни студентів будуть сповіщати онлайн за заздалегідь обумовленим каналу комунікації.

Як повідомляли Українські Новини, в Вищих навчальних закладах вступна кампанія розпочалася 1 серпня. Як заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для першокурсників навчальний рік планується почати з 17 вересня.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес з в новому навчальному році.

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