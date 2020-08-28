У київському виші розповіли, як студенти навчатимуться на карантині з 1 вересня

Як і школярам, студентам українських вишів доведеться починати новий навчальний рік з карантинними обмеженнями. Поки що точно невідомо, коли студенти повернуться в аудиторії для повноцінних занять, але в одному з провідних ВНЗ країни розповіли, як буде проходити навчання. Так, пресслужба Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповіла, якими будуть особливості навчання в 1 семестрі. Так, навчання буде як в аудиторіях, так і у вигляді дистанційних занять. Що як буде вивчатися — вирішать факультети, інститути і коледжі. Для цього вводяться обмеження - не більш ніж 6 годин навчальних занять в день на денній формі навчання і не більш ніж 8 годин навчальних занять в день для заочників. Для проведення занять онлайн рекомендують використовувати сервіси KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad і інші, крім платних. Педагоги зможуть будувати гнучкий графік роботи, якщо будуть дотримані обсяги навчального навантаження. Ті ж, хто будуть навчатися в університетських аудиторіях, повинні будуть дотримуватися карантинних вимоги Кабміну: проводити інструктажі з викладачами щодо профілактики коронавірусу і виявлення його симптомів; викладачі повинні будуть пересуватися по коридорах навчального закладу в масках, а по можливості - вести в них заняття; провітрювати аудиторії не менш ніж 10 хвилин після кожного заняття. Також свої особливості будуть у розкладу занять: студентські групи і курси будуть приходити на заняття в різний час; одночасно в групі повинно бути не більш ніж 20 осіб. При цьому аудиторія повинна бути заповнена не більше, ніж на половину; студенти повинні якомога менше переміщатися по аудиторіях; про всі зміни студентів будуть сповіщати онлайн за заздалегідь обумовленим каналу комунікації. Як повідомляли Українські Новини, в Вищих навчальних закладах вступна кампанія розпочалася 1 серпня. Як заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для першокурсників навчальний рік планується почати з 17 вересня. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес з в новому навчальному році.