З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт

Українцям буде необхідний закордонний паспорт для поїздок до Білорусі з 1 вересня, тоді як Словенія внесла Україну в "червоний список"

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"З 1 вересня 2020 для поїздок до Білорусі громадянам України потрібен закордонний паспорт. З початком осені набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України "Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян", - сказано в ньому.

Зазначається, що запрацює новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожувальників у разі втрати закордонних паспортів.

Крім того, прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожним громадянином, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Разом з тим, істотно покращиться запобігання випадкам використання підробленого паспорта громадянина України (у формі книжечки), з огляду на незначний ступінь захисту документа.

Зазначається, що за 7 місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад 20 чужих і понад 1,3 тис. недійсних.

Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь, можуть оформити закордонні паспорти в посольстві України в Мінську або консульстві України в Бресті.

Зазначені установи забезпечені всім належним обладнанням для обробки паспортних клопотань громадян України.

Однак громадян України, які після 1 вересня перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.

Звертається увага, що громадяни України - жителі прикордонних районів України зможуть і надалі користуватися чинним режимом поїздок до Білорусі в місцевих пунктах пропуску за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабміном та Урядом Білорусі про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року.

Як повідомляли Українськi Новини, МЗС після недавніх заяв Лукашенко і видачі воювали на Донбасі бойовиків "Вагнера" Росії, а не Україні викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх відносин.



Тим часом Зеленський просить українців не їздити до Білорусі до стабілізації ситуації.

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