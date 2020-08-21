підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 серпня 2020, пʼятниця, 13:35 10
Зовнішня політика 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт

З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт

Валерия Драгомирова
Білорусь, Закордонний паспорт, закордон
Паспорт. Фото: Vgorode
Паспорт. Фото: Vgorode

Українцям буде необхідний закордонний паспорт для поїздок до Білорусі з 1 вересня, тоді як Словенія внесла Україну в "червоний список".

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"З 1 вересня 2020 для поїздок до Білорусі громадянам України потрібен закордонний паспорт. З початком осені набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України "Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян", - сказано в ньому.

Зазначається, що запрацює новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожувальників у разі втрати закордонних паспортів.

Крім того, прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожним громадянином, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Разом з тим, істотно покращиться запобігання випадкам використання підробленого паспорта громадянина України (у формі книжечки), з огляду на незначний ступінь захисту документа.

Зазначається, що за 7 місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад 20 чужих і понад 1,3 тис. недійсних.

Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь, можуть оформити закордонні паспорти в посольстві України в Мінську або консульстві України в Бресті.

Зазначені установи забезпечені всім належним обладнанням для обробки паспортних клопотань громадян України.

Однак громадян України, які після 1 вересня перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами.

Звертається увага, що громадяни України - жителі прикордонних районів України зможуть і надалі користуватися чинним режимом поїздок до Білорусі в місцевих пунктах пропуску за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабміном та Урядом Білорусі про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року.

Як повідомляли Українськi Новини, МЗС після недавніх заяв Лукашенко і видачі воювали на Донбасі бойовиків "Вагнера" Росії, а не Україні викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх відносин.

Тим часом Зеленський просить українців не їздити до Білорусі до стабілізації ситуації. 

Більше новин про: Білорусь Закордонний паспорт закордон

Венедіктова звільнила Холодницького
З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт
Новини
Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень 14:41
У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка 14:17
Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси 14:16
Валерій Макеєв. Фото: Facebook
До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко 14:13 Фото
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич 10:45
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В.о керівника САП призначено Грищука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok