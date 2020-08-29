Зеленський підписав закон про збільшення мінімальної зарплати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень із вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня", - сказано в ньому.

Зазначається, що очільник держави ініціював цей закон з метою поліпшення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

Документ передбачає встановлення мінімальної заробітної плати з 1 вересня поточного року на рівні 5 000 гривень на місяць, тобто зростання становить 277 гривень.

"З урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2 225 гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.

Також повідомляється, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року - це тільки перший етап.

Передбачається, що другим етапом стане підвищення мінімальної зарплати з 2021 року до 6 тис. гривень, а протягом наступного року мінімальна зарплата зросте до 6,5 тис. гривень.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити в напрямку гідного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", - цитує пресслужба президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українськi Новини, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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