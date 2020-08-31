Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020

В той час, як до кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні. в останній день літа гривня подешевшала, до кінця 2020 року фінансисти прогнозують девальвацію гривні.

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

За словами голови правління Ідея Банку Михайла Власенка, в серпні курс перебуває в досить вузькому коридорі 27,20-27,60 UAH/USD, а серед головних чинників зміцнення національної валюти можна виділити: активний продаж валюти агроекспортерами та металургами, ціни на продукцію яких перебувають на досить високому рівні.

"Крім цього, попит на валюту серед великих імпортерів ніяк не може повернутися на докарантинний рівень. Нерезиденти також припинили активно розпродавати гривневі ОВДП, таким чином, не створюють ажіотаж на ринку, як ми спостерігали в червні-липні поточного року. Нацбанк є активним гравцем на ринку протягом усього часу і в серпні практично щодня викуповував з ринку надлишок пропозиції валюти, тим самим не даючи зміцнитися курсу ще сильніше", - сказав банкір.

За його словами, у вересні не очікується підвищення попиту на валюту і курсовий коридор буде на поточному рівні.

"Ділова активність поки що на досить низькому рівні, ціни і попит на енергоносії на сьогодні також досить низькі. Тому курс на кінець року очікується на рівні 28,00-28,50 UAH/USD", - підсумував банкір.

Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU в свою чергу зазначає, що в серпні підтримку курсу гривні надавали сприятливі умови торгівлі, перш за все, пов'язані з різким стрибком цін на залізну руду.

"Ймовірно, як і в попередні місяці досить стійким був приплив валюти від експорту продукції АПК та ІТ-послуг, переказів трудових мігрантів. Зростає виробництво хімічної продукції, відновлюється металургія, що теж сприяє експортних надходжень. Ситуативно також на користь зміцнення гривні зіграла і сплата квартальних податків, що створювало додатковий попит на гривню з боку корпоративного сектора", - зазначив представник ICU.

За його словами, восени очікується незначна девальвація і догляд курсу в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

"В першу чергу, це пов'язано з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок. Не видно і передумов для поліпшення ситуації з потоками інвестиційного та боргового капіталу, швидше за все, нерезиденти продовжать скорочувати свої портфелі українських держпаперів. Тим більше, повільний прогрес у проходженні першого перегляду програми з МВФ і отримання наступного траншу не буде сприяти поліпшенню настроїв іноземних інвесторів", - сказав Ніколайчук.

Він додав, що також важливий фактор для посилення девальваційного тиску - це традиційно високі фіскальні виплати в кінці року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше фінансисти також прогнозували поступову девальвацію гривні восени.

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