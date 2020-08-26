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26 серпня 2020, середа, 06:30 8
Суспільство 2020-08-26T09:15:01+03:00
Українські Новини
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи

Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи

Валерия Драгомирова
Працевлаштування, робота, Пенсійний фонд України, Нелегальне працевлаштування
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Державна служба України з питань праці інформує, що з 1 вересня поточного року посилюється контроль за оформленням трудових відносин з працівниками, тоді як "айтішникам" хочуть підняти податки.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного Фонду в Facebook. 


Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. гривень, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. гривень.

Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. гривень до 141,7 тис. гривень.



Як повідомляли Українські Новини, з початку карантину 431,8 тис. осіб отримали статус безробітного

Тим часом експерти спрогнозували, як на доходи українців вплине падіння ВВП.

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