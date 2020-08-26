Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи

Державна служба України з питань праці інформує, що з 1 вересня поточного року посилюється контроль за оформленням трудових відносин з працівниками, тоді як "айтішникам" хочуть підняти податки. Про це сказано в повідомленні Пенсійного Фонду в Facebook. Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. гривень, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. гривень. Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. гривень до 141,7 тис. гривень.Як повідомляли Українські Новини, з початку карантину 431,8 тис. осіб отримали статус безробітного. Тим часом експерти спрогнозували, як на доходи українців вплине падіння ВВП.