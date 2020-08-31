Прикордонники не будуть пропускати громадян через КПВВ на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18.00

Слідом за забороною на в'їзд в Україну для іноземців , стало відомо, що Державна прикордонна служба не буде пропускати громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18:00 з 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"З 1 вересня пропускні операції в КПВВ будуть здійснюватися щодня з 07:00 до 18:30, при цьому, з міркувань безпеки, в сторону тимчасово окупованої території України після 18.00 громадяни пропускатися не будуть", - сказано в ньому.

Відзначається, що згідно з наказом командувача операції Об'єднаних сил з 1 вересня пункти пропуску переходять на осінній графік роботи.

Крім того, з огляду на рішення Кабінету Міністрів про продовження карантину, командувачем ООС визначено режим роботи пунктів пропуску в умовах протиепідемічних мір.

Наголошується, що для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими КПВВ "Станиця Луганська", "Новотроїцьке" і "Мар'їнка".

Проте при плануванні поїздок через лінію розмежування слід враховувати, що через блокування бойовиками дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється тільки в пункті "Станиця Луганська".

Рух дорожнім коридором в межах КПВВ "Новотроїцьке" бойовики дозволяють два рази в тиждень, а переміщення через лінію розмежування в КПВВ "Мар'їнка" російські збройні формування заблокували повністю.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" перебуває понад 200 єврейських прочан, і тепер вони не можуть залишити транзитну зону, тому що їм відмовлено у в'їзді в Україну.

Крім того, заборона на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і пускати туристів із "зеленої зони".

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