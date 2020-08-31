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  • Прикордонники не будуть пропускати громадян через КПВВ на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18.00
31 серпня 2020, понеділок, 14:04 7
Україна 2020-08-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники не будуть пропускати громадян через КПВВ на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18.00

Прикордонники не будуть пропускати громадян через КПВВ на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18.00

Александр Савич
Пункти пропуску, Лінія розмежування, зона оос
КПВВ. Фото: Facebook/Прикордонна служба
КПВВ. Фото: Facebook/Прикордонна служба

Слідом за забороною на в'їзд в Україну для іноземців, стало відомо, що Державна прикордонна служба не буде пропускати громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18:00 з 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"З 1 вересня пропускні операції в КПВВ будуть здійснюватися щодня з 07:00 до 18:30, при цьому, з міркувань безпеки, в сторону тимчасово окупованої території України після 18.00 громадяни пропускатися не будуть", - сказано в ньому.

Відзначається, що згідно з наказом командувача операції Об'єднаних сил з 1 вересня пункти пропуску переходять на осінній графік роботи.

Крім того, з огляду на рішення Кабінету Міністрів про продовження карантину, командувачем ООС визначено режим роботи пунктів пропуску в умовах протиепідемічних мір.

Наголошується, що для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими КПВВ "Станиця Луганська", "Новотроїцьке" і "Мар'їнка".

Проте при плануванні поїздок через лінію розмежування слід враховувати, що через блокування бойовиками дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюється тільки в пункті "Станиця Луганська".

Рух дорожнім коридором в межах КПВВ "Новотроїцьке" бойовики дозволяють два рази в тиждень, а переміщення через лінію розмежування в КПВВ "Мар'їнка" російські збройні формування заблокували повністю.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" перебуває понад 200 єврейських прочан, і тепер вони не можуть залишити транзитну зону, тому що їм відмовлено у в'їзді в Україну.

Крім того, заборона на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і пускати туристів із "зеленої зони".

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