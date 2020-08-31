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31 серпня 2020, понеділок, 11:17 8
Суспільство 2020-08-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
Увесь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус, - Ляшко

Увесь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус, - Ляшко

Александр Савич
Карантин в школах, Дистанційна освіта, коронавірус в Україні
Карантин у класі. Фото: Pixabay
Карантин у класі. Фото: Pixabay

Слідом за інформацією про правила, які введуть у школах з 1 вересня у зв'язку з коронавірусом, стало відомо, що 14-денну самоізоляцію будуть проходити всі учні класу, якщо хоча б один учень з класу захворіє на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

Навчальний процес при цьому продовжиться дистанційно.

"Чітка рекомендація: якщо хоча б один учень в класі буде інфікований і буде встановлений діагноз коронавірусна хвороба, то весь клас буде вважатися як близькі контакти, і всі діти з цього класу підуть на самоізоляцію на 14 днів ", - пояснив Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання.

Також у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться на коронавірус, то школу можуть закрити.

Крім того, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня.

Також раніше в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками.

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