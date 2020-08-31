Увесь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус, - Ляшко

Слідом за інформацією про правила, які введуть у школах з 1 вересня у зв'язку з коронавірусом, стало відомо, що 14-денну самоізоляцію будуть проходити всі учні класу, якщо хоча б один учень з класу захворіє на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV. Навчальний процес при цьому продовжиться дистанційно. "Чітка рекомендація: якщо хоча б один учень в класі буде інфікований і буде встановлений діагноз коронавірусна хвороба, то весь клас буде вважатися як близькі контакти, і всі діти з цього класу підуть на самоізоляцію на 14 днів ", - пояснив Ляшко. Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання. Також у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться на коронавірус, то школу можуть закрити. Крім того, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня. Також раніше в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками.