Експеримент з монетизацією "пакета малюка" почнеться з вересня

З 1 вересня 2020 року почнеться пілотний проєкт з монетизації "пакунка малюка" .

Про це сказано в постанові № 744 від 29 липня, передають Українські Новини.

Розмір виплати становитиме 5 тис. гривень.

Грошова компенсація не виплачується у разі відмови від новонародженої дитини, відбування матір'ю покарання в місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань, смерті новонародженої дитини в пологовому будинку, а також отримання натуральної допомоги "пакунок малюка".

Ці кошти можна витратити у суб'єктів господарювання, які приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Зазначається, що заклади торгівлі зобов'язані здійснювати контроль продажу товарів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунок малюка" в 5 тис. гривень.

Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти компенсації виключно на придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль.

Українським новонародженим заборгували 20 тис. "пакунків малюка".

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