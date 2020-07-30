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30 липня 2020, четвер, 06:00 3
Суспільство 2020-07-30T06:00:01+03:00
Українські Новини
Подорожчання комуналки і повноцінне відновлення залізничного сполучення. Що зміниться в серпні для українців

Подорожчання комуналки і повноцінне відновлення залізничного сполучення. Що зміниться в серпні для українців

Валерия Драгомирова
Карантин, Підвищення ціни, комуналка, 1 серпня, Укразалізниця, що зміниться
Комуналка. Фото: bank.gov.ua
Комуналка. Фото: bank.gov.ua

В останній місяць літа в Україні на громадян чекає чергове подорожчання комуналки, а також можуть повноцінно відновити залізничне сполучення.

Про те, що ще чекає українців, розкажуть Українські Новини.

З 1 серпня буде дозволена робота дитячих таборів

Роботу дитячих оздоровчих таборів буде дозволено з 1 серпня в регіонах з "зеленим" та "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"У "зеленій" та "жовтій" зоні буде дозволена робота дитячих таборів з 1 серпня, а регіони, які знаходяться у "помаранчевої" і "червоної", там будуть заборонені і прийом, і робота дитячих таборів", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Українців чекає чергове подорожчання "комуналки"

Починаючи з серпня, ціни на газ будуть регулюватися умовами ринку, і залежати від постачальників. А це, в свою чергу, означає, що в холодний період року політики більше не зможуть контролювати і стримувати ціни на блакитне паливо. Як наслідок - взимку тарифи на газ будуть вище звичайного.

"Укрзалізниця" готова повноцінно відновити пасажирське сполучення

Якщо в Україні покращиться епідемічна ситуації, в серпні "Укрзалізниця" може повноцінно відновити залізничне сполучення. Про це повідомив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час робочої поїздки в Західну Україну.

Наразі компанія відновила третину поїздів дальнього слідування та приміських.

Введення нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про введення нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони з 1 серпня.

Степанов повідомив, що з 1 серпня статистика щодо приїзду з-за кордону українських громадян буде оновлюватися 1 раз на тиждень (зараз оновлення статистики відбувається 1 раз на 3 дні).

"Також ми змінимо показники – якщо наразі ми визначаємо кількість активних хворих в країні, то з 1 серпня це буде відбуватися, як в країнах Європи. Буде два показники - якщо приріст хворих за останні 14 днів (в зарубіжній країні) перевищує такий приріст на території України, і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями буде більш 30", - повідомив Степанов.

31 серпня має закінчитися адаптивний карантин

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні українців чекає 11 вихідних днів. Крім того, у серпні можливі заморозки.

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