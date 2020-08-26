Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня

Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади працівників, зайнятих у бюджетній сфері , з вересня поточного року.

Відповідне рішення прийняте під час засідання уряду в середу, 26 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з ухваленим рішенням, посадовий оклад (тарифна сітка) працівника 1 тарифного розряду визначається в розмірі 2 225 гривень, 2-го розряду — 2 425 гривень, 3-го — 2 626 гривень, 4-го — 2 826 гривень, 5-го — 3 026 гривень.

Це підвищення пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень з вересня поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень.

Також в Міністерстві фінансів розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію.

Раніше повідомлялося, які зміни чекають українців з вересня.

Крім того, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини