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28 серпня 2020, пʼятниця, 05:45 8
Суспільство 2020-08-28T07:00:02+03:00
Українські Новини
Як працюватимуть школи з 1 вересня. Головні правила і заборони від МОЗ

Як працюватимуть школи з 1 вересня. Головні правила і заборони від МОЗ

Анна Рудык
Школа, 1 вересня, Навчальний рік
Школа. Фото: PSB-News
Школа. Фото: PSB-News

Навчальний рік в Україні, попри продовження карантину, розпочнеться 1 вересня в урочистих лінійок в Києві, проте з дотриманням необхідних правил.

Міністерство охорони здоров'я лпублікувало список обмежень, яких мають дотримуватися учасники навчального процесу.

Так, згідно з документом МОЗ, з 1 вересня в школах:

  • Вхід в школу дозволений тільки за наявності захисної маски або респіратора.
  • Учням 1-4 класів дозволили пересуватися по навчальному закладу без масок або респіраторів.
  • Дозатори і антисептики будуть знаходитися тільки на вході в заклад, а учням і вчителям рекомендують мити руки після кожного уроку.
  • У школах має бути необхідна кількість рідкого мила, паперові рушники, працювати електросушарки для рук.
  • Масові заходи обмежать, в тому числі зборів, засідання, конкурси, свята.
  • У школах мають бути окремі контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту: масок, рукавичок, серветок.
  • У медпунктах шкіл в достатній кількості мають бути маски, рукавички, антисептики, термометри.
  • Вчителям необхідно провести розмітку на території шкіл для організації окремих схем пересування учнів різних вікових груп, в тому числі, діти мають користуватися запасними виходами.
  • В регіонах "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки вчителям рекомендують викладати в прозорих щитках, а в "зеленій" або "жовтоій" зоні досить просто дотримуватися соціальної дистанції.
  • У школах мають бути розміщені плакати, банери з інформацією про коронавірус.
  • Через кожні 10 хвилин рекомендується провітрювати приміщення.
  • Якщо хоча б у одного учня в класі підтвердиться зараження на коронавірус, весь клас має піти на самоізоляцію.
  • Протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одному кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. За можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити. Однак, якщо не буде великої кількості заражених, то процес навчання можуть продовжити.

Крім того, Міністерство освіти і науки не закуповуватиме з 1 вересян в школи маски і антисептики і не проводитиме тестування вчителів на коронавірус.

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