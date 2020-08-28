Як працюватимуть школи з 1 вересня. Головні правила і заборони від МОЗ

в Києві, проте з дотриманням необхідних правил.

в Києві, проте з дотриманням необхідних правил.

Навчальний рік в Україні, попри продовження карантину,

Навчальний рік в Україні, попри продовження карантину,

Міністерство охорони здоров'я лпублікувало список обмежень, яких мають дотримуватися учасники навчального процесу.

Так, згідно з документом МОЗ, з 1 вересня в школах:

Вхід в школу дозволений тільки за наявності захисної маски або респіратора.

Учням 1-4 класів дозволили пересуватися по навчальному закладу без масок або респіраторів.

Дозатори і антисептики будуть знаходитися тільки на вході в заклад, а учням і вчителям рекомендують мити руки після кожного уроку.

У школах має бути необхідна кількість рідкого мила, паперові рушники, працювати електросушарки для рук.

Масові заходи обмежать, в тому числі зборів, засідання, конкурси, свята.

У школах мають бути окремі контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту: масок, рукавичок, серветок.

У медпунктах шкіл в достатній кількості мають бути маски, рукавички, антисептики, термометри.

Вчителям необхідно провести розмітку на території шкіл для організації окремих схем пересування учнів різних вікових груп, в тому числі, діти мають користуватися запасними виходами.

В регіонах "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки вчителям рекомендують викладати в прозорих щитках, а в "зеленій" або "жовтоій" зоні досить просто дотримуватися соціальної дистанції.

У школах мають бути розміщені плакати, банери з інформацією про коронавірус.

Через кожні 10 хвилин рекомендується провітрювати приміщення.

Якщо хоча б у одного учня в класі підтвердиться зараження на коронавірус, весь клас має піти на самоізоляцію.