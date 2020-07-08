Травневий рейтинг зарплат: хто з силовиків отримав найбільше

Після того, як у квітні зарплати силовиків становили від 241,5 тис. до 46,3 тис. гривень, у травні 2020 року заробітні плати голів силових відомств становили від 121 тис. гривень до 47 тис. гривень. Про те, хто з них отримав найбільше премій, доплат та надбавок, а хто залишився без зарплати, розкажуть Українські Новини.

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименка за травень становила 121 435 гривень. Його посадовий оклад становить 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за травень з урахуванням надбавок і премій склала 89 195 гривень.

Міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник генеральний прокурор Ірина Венедіктова і спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький у травні заробили по 47 230 тисяч гривень. Згідно з обмеженням за сумою зарплати чиновників в законі "Про державний бюджет України на 2020 рік" з зарплати відняті по 31 310 гривень у Тарана і Авакова, 167 974 гривні у Ситника, 22 451 у Венедіктової і 28 442 у Холодницького.

Трохи менше заробив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. Його зарплата за травень становила 47 113 гривень, з неї було виплачено 9 187 гривень податків і зборів.

Водночас зарплата виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Соколова за травень йому не нараховувалася та не виплачувалася.

Рейтинг силовиків за зарплатами в травні

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Венедіктова Ірина зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

Також депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати.