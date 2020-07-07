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07 липня 2020, вівторок, 10:03 8
Силові структури 2020-07-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова і Холодницький в травні заробили 47,2 тис. гривень

Венедіктова і Холодницький в травні заробили 47,2 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, Генпрокурор, САП, Назар Холодницький, зарплата чиновників, Офіс Генпрокурора, Офіс генерального прокурора, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Зарплата генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка показала декларацію, і спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень становила 47,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Розмір нарахованої зарплати обох чиновників становив 47 230 гривень.

Посадовий оклад Венедіктової становив 69 681 гривню, Холодницького — 75 672 гривні.

Зарплата їм нарахована з урахуванням обмежень за зміненим законом "Про держбюджет" на 2020 рік.

Сума виплаченої зарплати Венедіктовій і Холодницькому не вказується.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Назара Холодницького за квітень становила 241 тис. гривень. Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 226 тис. гривень.

Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень. Крім того, Венедіктовій в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації. Тим часом Генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

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