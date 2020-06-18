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18 червня 2020, четвер, 06:00 4 Документ
Верховна Рада і партії 2020-06-18T06:15:02+03:00
Українські Новини
Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати

Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати

Кира Молчанова
Верховна Рада, Депутати Верховної Ради, народні депутати, зарплати депутатів
Верховна Рада України
Верховна Рада України

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в травні становила від 36,1 тис. до 47,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в травні отримав 42 040 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 302 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 39 827 гривень і 41 023 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заробила 39 999 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, Ірина Геращенко і колишній Президент Петро Порошенко за травень отримали 42 040 гривень, 44 042 гривні і 47 230 гривень відповідно, а голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 142 гривні.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 38 057 гривні і 36 132 гривні відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич - 39 495 гривень.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за травень у розмірі 78 737 гривень нараховано загиблому депутату Валерію Давиденку.

Також зарплату в розмірі 66 133 гривень отримав депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов.

Найменшу в розмірі 19 176 гривень отримав депутат від "Опозиційної платформи" Юрій Солод і 19 285 - депутат від "Євросолідарності" Яна Зінкевич.

 

 

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата голови Ради Дмитра Разумкова за травень становила 89 270 гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука — 89 270 гривень, а заступника голови Олени Кондратюк — 89 270 гривень.

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за квітень становила 28 тис. гривень, тоді як зарплата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за квітень становила 42,2 тис. гривень, а прес-секретаря Юлії Мендель – 46,2 тис. гривень.

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік.

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