Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в травні становила від 36,1 тис. до 47,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в травні отримав 42 040 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 302 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 39 827 гривень і 41 023 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заробила 39 999 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, Ірина Геращенко і колишній Президент Петро Порошенко за травень отримали 42 040 гривень, 44 042 гривні і 47 230 гривень відповідно, а голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 142 гривні.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 38 057 гривні і 36 132 гривні відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич - 39 495 гривень.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за травень у розмірі 78 737 гривень нараховано загиблому депутату Валерію Давиденку.

Також зарплату в розмірі 66 133 гривень отримав депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов.

Найменшу в розмірі 19 176 гривень отримав депутат від "Опозиційної платформи" Юрій Солод і 19 285 - депутат від "Євросолідарності" Яна Зінкевич.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата голови Ради Дмитра Разумкова за травень становила 89 270 гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука — 89 270 гривень, а заступника голови Олени Кондратюк — 89 270 гривень.

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за квітень становила 28 тис. гривень, тоді як зарплата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за квітень становила 42,2 тис. гривень, а прес-секретаря Юлії Мендель – 46,2 тис. гривень.

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік.