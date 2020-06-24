Зарплата Ситника зменшується третій місяць поспіль. За травень він отримав 47 тис. гривень

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за травень склала 47 230 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 126 120 гривень, доплата за вислугу років - 50 448 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 гривні.

Обмеження зарплати згідно з держбюджетом на 2020 рік - мінус 167 974 гривні.

Після утримання податків і зборів він отримав 38 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Ситника за квітень склала 151 тис. гривень.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за березень склала 224 495 гривень.

Національне антикорупційне бюро задокументувало факт дачі директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницкому 6 мільйонів доларів хабара.