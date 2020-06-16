Секретар РНБО Данілов у травні отримав меншу зарплату, ніж у квітні

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за квітень становила 47,2 тис. гривень, а за травень Олексій Данілов заробив 47,1 тис. гривень. Про це свідчить відповідь апарату РНБО на запит Українських Новин.

Данілову було нараховано 47 113 гривень зарплати за травень, з якої було сплачено 9 187 гривень податків і зборів.

Відповідно, видана секретарю РНБО зарплата становила 37 926 гривень.

Його заступники Сергій Демедюк та Олексій Соловйов також отримали за травень по 37,9 тис. гривень зарплати.

Своєю чергою перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль отримав 46,4 тис. гривень зарплати за травень, а заступник Сергій Кривоніс — 46,3 тис.

Данілову та його заступникам другий місяць поспіль нараховують від 47 до 47,2 тис. гривень зарплати, а видають від 37,9 до 46,4 тис. гривень.

Раніше Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з яким з квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі не більш ніж 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Зарплата Данілова у зв'язку з цими змінами скоротилася майже вдвічі, оскільки раніше становила в середньому 90,4 тис. гривень.

Його заступники з початку 2020 року до введення зазначених обмежень заробляли від 57,5 до 88 тис. гривень на місяць.

Зарплата в РНБО за травень

У травні Данілов отримав 47,1 тис. гривень зарплати

Як повідомляли Українські Новини, у травні голова НАЗК Олександр Новіков отримав 47,2 тис. гривень зарплати.

Голова Національної поліції Ігор Клименко в квітні отримав 46 300 гривень зарплати.