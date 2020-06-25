підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 07:15 12 Документ
Силові структури 2020-06-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
Глава Нацполіції Клименко в травні заробив у 2,5 раза більше, ніж у квітні

Глава Нацполіції Клименко в травні заробив у 2,5 раза більше, ніж у квітні

Елена Новикова
Зарплата, Нацполіція, зарплата чиновників, Ігор Клименко
Ігор Клименко. Фото: Макс Требухов/
Ігор Клименко. Фото: Макс Требухов/"Лівий берег"

Заробітна плата голови Національної поліції Ігоря Клименка за травень становила 121 435 гривень, тоді як у квітні Клименко заробив 46 тисяч гривень.

Про це сказано у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Заробітна плата голови Національної поліції за травень. Відповідь на запит Українських НовинЗаробітна плата голови Національної поліції за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Клименка в березні становила 121 тисяч гривень.

Крім того, заробітна плата Ігоря Клименка за січень становила 80 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося про те, хто з силовиків отримав найбільше премій, надбавок і доплат у квітні. Їх зарплати склали від 241,5 тисяч до 46,3 тисяч гривень.

Більше новин про: Зарплата Нацполіція зарплата чиновників Ігор Клименко

У травні від зарплати міністра молоді і спорту Гут...
Міністр Малюська отримує таку ж зарплату, що і йог...
Поліція відкрила кримінальне провадження через виб...
Глава Нацполіції Клименко в квітні отримав в 2,5 р...
Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47
Депутати з "Слуги народу" відвідали завод "Океан" і спростували заяви своєї колеги Скороход 09:40
За минулу добу бойовики 5 разів порушували перемир'я на Донбасі 09:27
У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат 09:00
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут 16:38
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok