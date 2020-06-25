Глава Нацполіції Клименко в травні заробив у 2,5 раза більше, ніж у квітні

Заробітна плата голови Національної поліції Ігоря Клименка за травень становила 121 435 гривень, тоді як у квітні Клименко заробив 46 тисяч гривень.

Про це сказано у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Заробітна плата голови Національної поліції за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Клименка в березні становила 121 тисяч гривень.

Крім того, заробітна плата Ігоря Клименка за січень становила 80 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося про те, хто з силовиків отримав найбільше премій, надбавок і доплат у квітні. Їх зарплати склали від 241,5 тисяч до 46,3 тисяч гривень.