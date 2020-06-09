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09 червня 2020, вівторок, 12:42 7
Політика 2020-06-09T13:04:07+03:00
Українські Новини
Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату

Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Генпрокурор, Заробітна плата, Ірина Венедіктова
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка говорить, що не покриватиме ймовірних злочинів "Слуг народу" отримує зарплату генпрокурора на руки у розмірі 38 тис. гривень.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

Венедіктова зазначила, що їй не вистачає цієї зарплати.

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала. А у мене сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар", - сказала генпрокурор.

Вона додала, що має намір використовувати фінансові запаси, які у неї є.

Повідомляється також, що генпрокурор Венедіктова Ірина заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в незручне становище.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

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