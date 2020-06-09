Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка говорить, що не покриватиме ймовірних злочинів "Слуг народу" отримує зарплату генпрокурора на руки у розмірі 38 тис. гривень.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

Венедіктова зазначила, що їй не вистачає цієї зарплати.

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала. А у мене сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар", - сказала генпрокурор.

Вона додала, що має намір використовувати фінансові запаси, які у неї є.

Повідомляється також, що генпрокурор Венедіктова Ірина заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в незручне становище.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.