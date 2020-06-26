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26 червня 2020, пʼятниця, 09:37 7
Силові структури 2020-06-26T10:00:01+03:00
Українські Новини
Баканов отримав майже 90 тисяч гривень зарплати з надбавками та преміями за травень

Баканов отримав майже 90 тисяч гривень зарплати з надбавками та преміями за травень

Ирина Николенко
СБУ, зарплати чиновників, Іван Баканов
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Голова Служби безпеки України Іван Баканов у травні заробив 89 195 тисяч гривень, тоді як у квітні місячний оклад становив 87 399 гривень з урахуванням надбавок і премій.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Івана Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Зарплата Івана Баканова в травні. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата Івана Баканова в травні. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, журналісти виявили маєток Баканова під Києвом.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі". Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Іван Баканов задекларував заробітну плату за роботу в "Квартал 95" у розмірі 107,7 тис. гривень, а за роботу на посаді голови СБУ – 536,5 тис. гривень.

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