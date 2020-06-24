Міністр оборони заробив у травні в два рази менше, ніж його заступники

Після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), заробітна плата міністра оборони Андрія Тарана за травень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 47,2 тис. до 94 тис. гривень, держсекретаря - 90 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Сума нарахованих міністру у травні коштів становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад мав становити 56 100 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 11 220 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 11 220.

Водночас, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників в законі "Про державний бюджет України на 2020 рік" з зарплати відняті 31 310 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака становила 90 859 гривень, заступників Анатолія Петренка - 94 142 гривні, Олександра Поліщука - 94 142 гривні, Олександра Миронюка - 84 044 гривні, Ігоря Старобинского - 53 750 гривень, держсекретаря Олександра Дубляна - 90 384 гривні.

Відповідь на запит

Зарплата за травень в Міноборони

Зарплата в Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром оборони Андрія Тарана.

Заробітна плата міністра оборони Андрія Тарана за квітень склала 47 230 гривень.