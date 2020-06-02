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02 червня 2020, вівторок, 15:13 14 Інфографіка
Силові структури 2020-06-02T17:45:03+03:00
Українські Новини
Квітневий рейтинг зарплат: кому з силовиків нарахували найбільшу суму

Квітневий рейтинг зарплат: кому з силовиків нарахували найбільшу суму

Елена Новикова
Силовики, Зарплати силовиків
Зарплати силовиків за квітень
Зарплати силовиків за квітень

Силовики отримали від 241,5 тис. до 46,3 тис. гривень у квітні в той час, як середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем. 

Про те, хто з силовиків отримав найбільше премій, доплат і надбавок у квітні, розкажуть Українські Новини.

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого за квітень становила 241 517 гривень. Оклад прокурора становив 75 672 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за квітень становила 151 213 гривень. Посадовий оклад Ситника становив 126 120 гривень, доплата за вислугу років - 50 448 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 гривні. Обмеження зарплати згідно з держбюджетом на 2020 рік - мінус 63 990 гривень.

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за квітень становила 87 399 гривень. Сума  окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Заробітна плата міністра оборони Андрія Тарана за квітень становила 47 230 гривень. Таку ж зарплату в квітні отримали генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Соколов.

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова становила 47 201 гривню. У цю суму увійшли 18 тис. посадового окладу, 17,5 тис. надбавки за інтенсивність праці, 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць та 760 гривень індексації.

Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименка за квітень становила 46 300 гривень. Посадовий оклад - 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень. Гранична сума при цьому, згідно із законом, становила 75 134 гривні.

Зарплати силовиківЗарплати силовиків

Раніше Українські Новини розповідали про зарплати силовиків за січень.

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