Аваков в травні отримав менше, ніж всі свої заступники

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за травень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 50 тис. до 72,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 86 тис. гривень в той час, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову в травні, становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад мав становити 56 100 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 11 220 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 11 220 гривень.

Водночас згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників в законі "Про державний бюджет України на 2020 рік" з зарплати відняті 31 310 гривень.

Фактична сума, отримана Аваковим після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата, фактично отримана першим заступником міністра Сергієм Яровим, становила 61 289 гривень, заступниками Тетяною Ковальчук - 50 063 гривні, Катериною Павличенко - 72 665 гривень, Сергієм Гончаровим - 61 289 гривень, Антоном Геращенко - 50 063 гривні, Олександром Гогилашвили - 50 063 гривні, держсекретарем Олексієм Тахтаем - 85 974 гривні.

Відповідь на запит

Зарплати в МВС

Зарплати заступників Авакова

Зарплата в МВС за травень

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня в центрі столиці проходили мітинги під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів, на яких активісти вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Депутати партії "Голос" зареєстрували у Верховній Раді постанову про звільнення Авакова, зібравши 56 підписів. Однак за відставку депутати не приоголосовали.

До цього Арсен Аваков відмовився коментувати збір депутатами Верховної Ради підписів за його відставку.