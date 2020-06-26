В. о. директора ДБР Соколов залишився без зарплати за травень

Після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), зарплата виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Соколова за травень йому не нараховувалася та не виплачувалася.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

"В травні видатки за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2111 "Заробітна плата" в частині нарахування та виплати зарплати в. о директора Соколову не здійснювалася", - сказано у відповіді.

Таким чином, Соколов залишився без зарплати за місяць.

Зарплата Олександра Соколова

Як повідомляли Українські Новини, Соколов сам себе призначив т.в.о. директора та має намір претендувати на посаду директора на конкурсі,

Зарплата Соколова за квітень становила також 47 тис. гривень.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про заборону заступникові директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову, виконувати обов'язки директора бюро.