Післязавтра Зеленський припинить особливий режим роботи через COVID-19 у дружини

Офіс Президента заявляє, що термін особливого режиму роботи Володимира Зеленського, введеного у зв'язку з захворюванням його дружини Олени Зеленської коронавірусом (COVID-19), завершується 26 червня. Водночас, поки особливий режим роботи Президента ще триває, Зеленський вийшов до протестувальників під Офісом Президента.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ОПУ.

"У цю п'ятницю завершується двотижневий термін особливого режиму роботи президента, пов'язаний з тим, що у пані Олени Зеленської було підтверджено COVID-19", - відповіла вона.

12 червня Офіс повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

На той момент вона почувала себе добре і не мала жодних симптомів хвороби.

Водночас 16 червня Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією середнього ступеня тяжкості без потреби дотації кисню.

Після того, як перша леді захворіла, Зеленський також пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляцію.

Водночас за Конституцією президент не має права навіть тимчасово делегувати свої повноваження, а в ситуації карантину і самоізоляції не передбачені.

Тому був прийнятий спеціальний протокол режиму роботи президента.

Зеленський продовжив їздити в Офіс президента, але обмежив коло фізичної спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Також щодня він проходить медогляд, тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Термін такого особливого режиму його роботи завершується 26 червня.

У свою чергу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що 26 червня Зеленський відвідає Херсонську область для інспекції проєкту "Велике будівництво" в регіоні.

Останній раз Зеленський виїжджав з Києва з робочою поїздкою до Хмельницької області 3 червня. Тоді він заявив, що хотів заразитися коронавірусом навмисно, але згодом передумав.

У Хмельницькому Зеленський порушив карантин, випивши каву в компанії в ресторані. Суд поки не оштрафував Зеленського, зате всіх, хто був з президентом оштрафували. Сам Зеленський готовий сплатити штраф і виплатить компенсацію кав'ярні.