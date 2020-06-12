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12 червня 2020, пʼятниця, 14:16 67
Президент 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Олена Зеленська, коронавірус в Україні, Covid-19, Коронавірус в Олени Зеленської
Олена Зеленська. Фото: Elle
Олена Зеленська. Фото: Elle

Дружина президента Володимира Зеленського, який раніше заявив, що не проти захворіти на коронавірус, Олена Зеленська захворіла на коронавірус і перебуває на лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19", - сказано в ньому.

При цьому вона почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

"Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Обставини її зараження поки не відомі.

"Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також у відповідності з вимогами протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні. Де і коли саме могло статися зараження - поки невідомо", - сказано в повідомленні.

Проводиться епідеміологічне розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала.

Тим часом, у Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус.

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