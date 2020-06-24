Зеленский вышел к бастующим шахтерам несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса у жены

В то время, как Президент Владимир Зеленский отказался от личных встреч и ограничил круг физического общения из-за коронавируса в жены, сегодня глава государства вышел к шахтерам из Львовской области, которые уже несколько дней митингуют на Банковой возле Офиса президента. Они требуют решить проблему с невыплатой зарплаты, передают Українські Новини.

Видео опубликовал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук на своей страниеце в Facebook.

Зеленский пообещал митингующим решить вопрос с задолженностью по зарплате, которую не выплачивают в течении 4 месяцев, за несколько дней.

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", – сообщил Зеленский.

Ранее Українські Новини сообщали, в первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус, она пребывает на стационарном лечении в больнице с пневмонией средней степени тяжести.

Владимир Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина во время визита в Хмельницкий независимо от того, какое решение примет суд.