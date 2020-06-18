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18 червня 2020, четвер, 17:46 8
Президент 2020-06-18T18:15:01+03:00
Українські Новини
У Зеленської пневмонія середньої тяжкості, апарату ШВЛ вона не потребує, — Офіс Президента

У Зеленської пневмонія середньої тяжкості, апарату ШВЛ вона не потребує, — Офіс Президента

Кира Молчанова
Олена Зеленська, Офіс президента, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Олена Зеленська. Фото: Офіс президента
Олена Зеленська. Фото: Офіс президента

Стан першої леді Олени Зеленської стабільний, вона продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні з пневмонією середнього ступеня тяжкості через зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це сказано у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", — сказано в ньому.

Дружина Президента перебуває в ізоляції і під наглядом лікарів проходить антибактеріальну терапію.

Президент Володимир Зеленський і діти здорові.

Чергові ПЛР-тести вони здадуть 19 червня.

Як повідомляли Українські Новини,12 червня Офіс Президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби. 16 червня Зеленську госпіталізували.

Зеленський перейшов на особливий режим роботи: він обмежує коло фізичної спілкування до охорони і найближчих помічників, переводить наради в онлайн-режим, що виключає особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Раніше Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкидав цю ідею.

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