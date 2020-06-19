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19 червня 2020, пʼятниця, 16:16 11
Судова влада 2020-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Суд не зміг оштрафувати за кавування Хмельницькому Зеленського, але зміг — Єрмака і Ляшка

Суд не зміг оштрафувати за кавування Хмельницькому Зеленського, але зміг — Єрмака і Ляшка

Валерия Драгомирова
Маска, Володимир Зеленський, Хмельницький, Андрій Єрмак, Офіс президента, Віктор Ляшко, Санітарний лікар, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину
Кава в Хмельницькому. Фото: Facebook ОПУ
Кава в Хмельницькому. Фото: Facebook ОПУ

Хмельницький міськрайонний суд наклав штрафи у розмірі 17 тис. гривень на голову Офісу Президента Андрія Єрмака, його заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, мера Хмельницького Олександра Симчишина, голову Хмельницької обладміністрації Дмитра Габінета за відвідування кафе без масок.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Рішення було прийнято в п'ятницю.

Суд визнав усіх чиновників винними у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Суд встановив, що вони порушили режим карантину при відвідуванні кафе у Хмельницькому, а саме — були без масок.

Рішення може бути оскаржено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала адмінпротоколи про порушення карантину Зеленським і членами його команди через відвідування кафе 3 червня під час поїздки в Хмельницьку область.

Суд не зміг оштрафувати Зеленського за порушення карантину через необхідність офіційного тлумачення КС його недоторканності.

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