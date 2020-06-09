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09 червня 2020, вівторок, 09:20 9
Президент 2020-06-09T10:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський не проти захворіти на коронавірус, але "сім'я б не пробачила"

Зеленський не проти захворіти на коронавірус, але "сім'я б не пробачила"

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19

Президент Володимир Зеленський, який нещодавно провів велопрогулянку з журналістами, заявив про своє бажання заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це не  страшно". Про це він заявив в статті УП "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"

Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально. Щоб люди розуміли – це не страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше", - заявив Зеленський.

Зеленський стверджував, що не боявся захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовилися.

"Вирішили, що занадто. Що перебір. Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві", – сказав Зеленський.

І додав, що його не пробачила б сім'я.

Нагадаємо, що Зеленський назвав Авакова сильним міністром.

А тим часом, Зеленський планує врегулювати статус першої леді на законодавчому рівні.

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