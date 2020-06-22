Зеленський незалежно від рішення суду готовий заплатити штраф за порушення карантину в Хмельницькому

В разі винесення судом відповідного рішення президент Володимир Зеленський готовий сплатити штраф за порушення карантин, але незалежно від наявності судового рішення збирається заплатити аналогічну суму кафе в Хмельницькому.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно заплачу на рахунок заклади харчування суму, яка співвідноситься з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", - сказав Зеленський.

3 червня президент випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами.

Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів, відкриття ресторанів дозволялося тільки з 5 червня, при цьому за одним столом заборонено розміщувати більш як 4 клієнтів.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який був у кафе разом із Зеленським, заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх ослаблення.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кафе, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшко, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Поліція зазначила, що матеріали будуть направлені до суду, порушення правил карантину тягне штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень.

19 червня суд наклав штрафи у розмірі 17 тис. гривень на Ляшка, Єрмака, Трофимова, Габінета і Симчишина.

Водночас суд призупинив розгляд справи про адміністративне протоколі Зеленському за порушення карантину.

Суд встановив, що, згідно з Конституцією, Зеленський має імунітет на час виконання повноважень президента, тому можливість притягнення його до адміністративної відповідальності має бути розтлумачена Конституційним Судом за зверненням Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, під час візиту на Хмельниччину Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавіруса роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкинув цю ідею.

12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували.