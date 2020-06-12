Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини

Президент Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи через захворювання коронавірусом дружини Олени Зеленської. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Ситуації самоізоляції і карантину у Конституції України передбачені не були. Саме тому прийнятий спеціальний протокол режиму роботи Президента, відповідний як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним", - сказано в повідомленні. Зеленський щодня проходить тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також медогляди. Вказується, що стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов'язки. Чолі держави зробили тест на коронавірус, він дав негативний результат. Президент обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави на найближчі дні виключаються. Також виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони і найближчих помічників. Винятки з цього протоколу можливі тільки у разі виникнення надзвичайної ситуації, що вимагає негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень. Як повідомляли Українські Новини, дружина Президента Володимира Зеленського Олена захворіла на коронавірус і перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї. Президент Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус після того, як захворіла його дружина, і отримав негативний результат. Раніше Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавіруса роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкинув цю ідею.