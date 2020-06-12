Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини

Президент Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи через захворювання коронавірусом дружини Олени Зеленської.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ситуації самоізоляції і карантину у Конституції України передбачені не були. Саме тому прийнятий спеціальний протокол режиму роботи Президента, відповідний як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним", - сказано в повідомленні.

Зеленський щодня проходить тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також медогляди.

Вказується, що стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов'язки.

Чолі держави зробили тест на коронавірус, він дав негативний результат.

Президент обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

Зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави на найближчі дні виключаються.

Також виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.

Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони і найближчих помічників.

Винятки з цього протоколу можливі тільки у разі виникнення надзвичайної ситуації, що вимагає негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Президента Володимира Зеленського Олена захворіла на коронавірус і перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Президент Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус після того, як захворіла його дружина, і отримав негативний результат.

Раніше Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавіруса роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкинув цю ідею.