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04 червня 2020, четвер, 12:50 16
Президент 2020-06-04T15:00:03+03:00
Українські Новини
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому

Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Віктор Ляшко, карнтин, Порушення карантину
Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ
Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що він разом з президентом Володимиром Зеленським і ще низкою членів його команди не порушили карантин в Хмельницькому 3 червня, а  проводили інспекцію готовності ресторанів до їх ослаблення.

Про це він повідомив журналістам під час візиту на Хмельниччину з Зеленським, передають Українські Новини.

Спочатку ЗМІ поцікавилися у Зеленського, чи виписали йому штраф за порушення карантинних норм.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив", - сказав він.

У свою чергу прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що "вчора все перевірили, і все відповідало нормам".

Із зауваженнями журналістів, що ресторани мають відкритися для прийому відвідувачів тільки 5 червня, Зеленський погодився.

"Так-так, так і є. Мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірив", - сказав він.

Після цього підійшов до преси Ляшко і запевнив, що відвідування кафе було інспекцією готовності до пом'якшення карантинних норм.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти собі кави. Ресторатори і бізнес, які хочуть відкритися раніше, звернулися до нас, що вони вже готові виконувати наші норми. Ми просто зайшли перевірити. Все було дотримано, як прописано в наших нормах", - сказав він.

Головний санітарний лікар вважає, що це не було порушення.

"Я сидів подалі, контролював, дивився чи все буде працювати, оскільки ми всі переживаємо. Динаміка захворюваності у нас не зменшується, вона стабільна. Тому переживає президент, я переживаю. Ми робимо все, щоб бізнес почав працювати і епідемічна ситуація покращилася. Тому не розглядайте це як порушення карантину, а як інспекцію того, як будуть працювати заклади вже з завтрашнього дня", - сказав він.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, при відкритті ресторанів з 5 червня дозволяється розміщення не більш ніж 4 клієнтів за одним столом.

На фотографії, опублікованої Офісом президента з кав'ярні в Хмельницькому видно, що за столиком сидить щонайменше 6 людей.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вийшов на пробіжку під час офіційного візиту в Хмельницьку область, де подолав 8,25 км.

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