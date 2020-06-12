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12 червня 2020, пʼятниця, 14:30 53
Президент 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним

Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Олени Зеленської
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після того, як на коронавірус захворіла перша леді Олена Зеленська, президент Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський і діти пройшли тестування, результати негативні", - сказано в ньому.

Всім контактним особам Олени Зеленської повідомлено про потенційну небезпеку інфікування.

Їм рекомендується дотримуватись самоізоляції і пройти тестування.

Олена Зеленська заразилася коронавірусом. Скріншот: Фейсбук/Олена ЗеленськаОлена Зеленська заразилася коронавірусом. Скріншот: Фейсбук/Олена Зеленська

Як повідомляли Українські Новини,  раніше Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавіруса роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкинув цю ідею.

Тим часом, у Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус.

Крім того, станом на ранок 12 червня в Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала. Кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зменшилася на 0,9%, кількість нових летальних випадків - на 23,8%

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