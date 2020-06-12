Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним

Після того, як на коронавірус захворіла перша леді Олена Зеленська, президент Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський і діти пройшли тестування, результати негативні", - сказано в ньому.

Всім контактним особам Олени Зеленської повідомлено про потенційну небезпеку інфікування.

Їм рекомендується дотримуватись самоізоляції і пройти тестування.

Олена Зеленська заразилася коронавірусом. Скріншот: Фейсбук/Олена Зеленська

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавіруса роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але в підсумку відкинув цю ідею.

Тим часом, у Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус.

Крім того, станом на ранок 12 червня в Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала. Кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зменшилася на 0,9%, кількість нових летальних випадків - на 23,8%