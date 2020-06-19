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19 червня 2020, пʼятниця, 11:35 10
Судова влада 2020-06-19T13:53:11+03:00
Українські Новини
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента

Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента

Елена Новикова
Президент, Володимир Зеленський, Адмінпротокол, Президент Володимир Зеленський, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину, Недоторканність, судове провадження
Володимир Зеленський у ресторані Хмельницького. Фото: facebook ОПУ
Володимир Зеленський у ресторані Хмельницького. Фото: facebook ОПУ

Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення зупинити провадження з адміністративного протоколу щодо порушення карантинного режиму Президентом України Володимиром Зеленським через відвідування кафе під час робочого візиту, оскільки постає необхідність тлумачення пункту 1 статті 105 Конституції України про недоторканність Президента.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Суд встановив, що Зеленський має імунітет згідно з Конституцією України на час виконання повноважень Президента і в контексті притягнення його до адміністративної відповідальності це право повинно бути витлумачено Конституційним судом за зверненням Верховного суду.

Таким чином Хмельницький суд прийняв рішення зупинити провадження в адміністративній справі Зеленського і звернувся до Верховного суду, щоб той звернувся до КС щодо офіційного тлумачення пункту 1 статті 105 Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, під час робочого візиту в Хмельницький Президент Володимир Зеленський порушив встановлені Кабінетом міністрів правила карантину і пив з чиновниками каву в місцевій кав'ярні без маски.

Володимир Зеленський заявив про готовність сплатить штраф у разі виявлення порушення ним карантину.

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Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента
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