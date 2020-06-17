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  • Що Україна має зробити для МВФ за новою програмою: список зобов'язань
17 червня 2020, середа, 07:00 6 Документ
Економіка 2020-06-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
Що Україна має зробити для МВФ за новою програмою: список зобов'язань

Що Україна має зробити для МВФ за новою програмою: список зобов'язань

Ольга Фандорина
МВФ, Транш МВФ, Нова програма МВФ, Меморандум з МВФ
Будівля МВФ. Фото: facebook.com/imf
Будівля МВФ. Фото: facebook.com/imf

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив текст меморандуму з Україною в рамках фінансування на $5 млрд про 18-місячну програму фінансування stand-by. Всього очікується 4 перегляди цієї програми - у червні, вересні та грудні цього року, а також у червні 2021 року. Україна вже підписала низку зобов'язань та отримала перший транш $2,1 млрд,

Українські Новини розкажуть про всі зобов'язання, які взяла на себе Україна.

Які ж зобов'язання Україна взяла новому меморандумі з МВФ?

1. Проєкт меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі, і населенню і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

2. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом привести повноваження і відповідальність Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) відповідно до Третього енергопакета до кінця березня 2021 року.

3. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом створити єдиний реєстр даних побутових споживачів газу та зобов'язати операторів газорозподільних мереж (ГРМ) безкоштовно надати ці дані в цей реєстр.

4. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я і розширити новий механізм фінансування медичної допомоги.

5. Україна зобов'язалася продовжити оптимізацію шкіл після закінчення кризи.

6. Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

7. Україна зобов'язалася запровадити механізм визначення кінцевих бенефіціарів, які володіють сільгоспземлею юросіб.

8. Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом не розширювати спрощену систему оподаткування.

Також Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним фондом не знижувати пенсійний вік, оскільки МВФ цього не вимагає.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не передбачає підвищення комунальних тарифів для населення.

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