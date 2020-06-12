Україна зобов'язалася перед МВФ продовжити медреформу з розширенням механізму фінансування медичної допомоги, — меморандум

Україна зобов'язалася перед МВФ продовжити медреформу з розширенням механізму фінансування медичної допомоги,

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я та розширити новий механізм фінансування медичної допомоги.

Про це сказано в опублікованому 11 червня меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Реалізація реформи охорони здоров'я триватиме до 2020 року шляхом розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги", — сказано в ньому.

Україна взяла на себе зобов'язання щодо продовження трансформації установ, що надають послуги у сфері охорони здоров'я, комунальні неприбуткові організації, які будуть отримувати фінансування за контрактами з Національною службою здоров'я (НСЗУ).

Сама служба буде забезпечувати моніторинг якості послуг і фінансової діяльності медустанов.

"Ми завершимо створення певного пакету медичних послуг, які фінансуються через НСЗУ, включно з первинною, спеціалізованою, паліативною та невідкладною допомогою", — сказано в документі.

При цьому для медустанов будуть передбачені фінансові стимули, а також буде залишена можливість впровадити співфінансування для пацієнтів у разі необхідності.

Особи та установи, які надають медичні послуги, не зможуть брати участь в управлінні НСЗУ, що має попередити конфлікт інтересів у службі.

Також Міністерство охорони здоров'я продовжить закупівлю ліків через міжнародні організації та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалив нову кредитну програму для України, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Також екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що дії МОЗ не передбачають згортання другого етапу медичної реформи.