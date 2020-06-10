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10 червня 2020, середа, 16:15 7
Податки 2020-06-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Україна зобов'язалася перед МВФ більше не спрощувати оподаткування

Україна зобов'язалася перед МВФ більше не спрощувати оподаткування

Кира Молчанова
МВФ, податки, Спрощене оподаткування, меморандум МВФ
МВФ. Фото: 112.ua
МВФ. Фото: 112.ua

Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом не розширювати спрощену систему оподаткування після того, як МВФ прийняв рішення про кредит Україні.

Про це йдеться у спрямованому для розгляду раді директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

"Ми утримаємося від розширення критеріїв застосування спрощеної системи оподаткування та запровадження нових категорія платників податків, які підпадають під цю систему", - сказанов документі.

Також в документі зазначено, що в 2020 році Україна проведе роботу з представниками МВФ для розробки пропозицій щодо податкової реформи, яка включатиме усунення податкових дисбалансів, розширення податкової бази, скорочення можливостей щодо ухилення від податків.

Закріплено, що протягом дії програми не будуть вводитися нові податкові пільги та привілеї.

Як повідомляли Українські Новини, затверджений текст меморандуму поки не оприлюднено, але згідно з його проєктом, підвищення комунальних тарифів для населення не передбачається.

Проте Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

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