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  • Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго" і ще кілька держкомпаній
10 червня 2020, середа, 14:53 9
Економіка 2020-06-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго" і ще кілька держкомпаній

Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго" і ще кілька держкомпаній

Елена Новикова
МВФ, ОПЗ, Кредиты, Центренерго, Приватизація, Меморандум з МВФ, Президент-Готель
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) виставити на приватизацію державне енергогенерувальне підприємство "Центренерго", великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), приватне акціонерне товариство "Президент-Готель" (Київ), також ще три державні компанії до липня 2021 року. Крім того, відповідно до меморандуму, тарифи на опалення переглядатиму щорічно.

Про це йдеться в переданому на розгляд раді директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

"ФДМ буде ініціювати тендери на продаж як мінімум 2 великих держпідприємств до кінця грудня 2020 року, якщо дозволять ринкові умови, і як мінімум ще 3 - до кінця червня 2021 року", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в перелік підприємств, які будуть виставлені на продаж, увійшли ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель", державне підприємство "Електроважмаш" (Харків), акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" (Родинське, Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Фонд державного майна (ФДМ) продовжує готувати до приватизації готелю "Дніпро" (Київ) і державну енергогенерувальну компанію "Центренерго".

9 червня рада директорів МВФ схвалив нову кредитну програму для України, обсяг першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Затверджений текст меморандуму поки не оприлюднений.

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